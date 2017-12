Продажи Switch в Японии превысили 3 миллиона копий

В Японии за прошлую неделю реализовали свыше 269 000 консолей Nintendo Switch. Затем общее количество реализованных в Японии современных гибридных консолей увеличилось до 3 200 000 копий. Новая консоль Nintendo в период 18- 24 декабря была намного популярней PS4 от Sony. За ту же неделю консоли продали в количестве 50 000 единиц. Самым популярным в Японии эксклюзивом стал Splatoon 2 (1 600 000 проданных устройств). Super Mario Odyssey продали в количестве 1 200 000 единиц. Super Mario Odyssey заинтересовали 1 000 000 игроманов.The Legend of Zelda: Breath of the Wild на Западе выступает основным систем-селлером Switch. А вот в Японии она не пользуется особой популярностью. Её продали в количестве 738 000 единиц.