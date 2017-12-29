Певец Данко рассказал, что Ольга Бузова перестала дружить с ним после падения популярности

Певец рассказал, что когда-то он хорошо общался с Ольгой Бузовой. Это было в пору его большой популярности, но когда она начала падать, звезда телестройки прекратила общения с ним, начав отгораживаться всеми способами.Футболист Дмитрий Тарасов, бывший супруг Бузовой, заработал дурную славу после развода. Мужчину до сих пор обвиняют в предательстве, считая, что жену он променял на более молодую и красивую фотомодель. Данко другого мнения о спортсмене. Певец считает Дмитрия хорошим человеком, который всегда готов прийти на помощь близким и друзьям.48-летний артист рассказал, что познакомился с Тарасовым во время занятости над благотворительным фондом. Данко рассказал полузащитнику "Локомотива", что его дочь Агата родилась с диагнозом ДЦП. Дмитрий проникся проблемой и помог оплатить лечение и реабилитацию девочки. И это, по словам певца, далеко не первый случай, когда Тарасов помогает попавшим в беду людям.