BMW подготовила лимитированные серии моделей M3 и M4 для Японии

В частности, будет выпущено 15 особых автомобилей BMW M3 и столько же моделей BMW M4 в модификации Heat Edition. В основе данных автомобилей лежит модель Competition Package, а это значит, что в качестве силовой установки выступает бензиновый мотор производительностью 450 «лошадей».Модификация Heat Edition получила кузов, окрашенный в колер Tanzanite Blue Metallic и кованные алюминиевые диски с глянцевой отделкой чёрного цвета. Также спецверсия получит боковые зеркала с карбоновыми корпусами, углеволоконный аэродинамический обвес с передним сплиттером, задним диффузором и боковыми юбками.Кроме того для моделей 3-Series и 4-Series без приставки М будет доступна спецверсия Shadow Edition.