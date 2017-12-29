АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

LG запатентует складной и раздвижной гибкий дисплей
Разработчиками LG Electronics закончена теоретическая часть концептуально новых дисплеев, предназначенных для мобильных устройств. Юридическое подразделение компании сейчас готовит заявку на патент складного и раздвижного гибкого дисплея.

LG запатентует складной и раздвижной гибкий дисплей

Концепция изобретения предполагает минимизацию размеров рабочей части современных мобильных устройств, в случае их переноски, значительное расширение объемов при эксплуатации. Между тем в заявке на патент значиться устройство, с выдвижным и задвижным экраном, увеличивающим площадь. В устройстве одна часть дисплея может заходить за другую.

Такой гибкий экран не скатаешь в трубочку. Однако он может складываться пополам. iPhone легко может трансформироваться в iPad. Главным заказчиком дисплеев LG Electronics может в итоге стать Apple. Возможно, вся разработка выполнена по заказу Apple. Наверное, серийное производство таких гибких дисплеев начнется через несколько лет.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости