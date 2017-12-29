LG запатентует складной и раздвижной гибкий дисплей

Концепция изобретения предполагает минимизацию размеров рабочей части современных мобильных устройств, в случае их переноски, значительное расширение объемов при эксплуатации. Между тем в заявке на патент значиться устройство, с выдвижным и задвижным экраном, увеличивающим площадь. В устройстве одна часть дисплея может заходить за другую.Такой гибкий экран не скатаешь в трубочку. Однако он может складываться пополам. iPhone легко может трансформироваться в iPad. Главным заказчиком дисплеев LG Electronics может в итоге стать Apple. Возможно, вся разработка выполнена по заказу Apple. Наверное, серийное производство таких гибких дисплеев начнется через несколько лет.