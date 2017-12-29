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Юрий Лоза недоволен, что его не пускают на телевидение, а Бузову активно раскручивают
Известный российский певец Юрия Лоза поделился планами на новогодние праздники, а также выразил негодование подбором звёзд для праздничных телешоу.

Артист рассказал, что Новый год встретит на Поклонной горе, куда его пригласил ТВЦ для выступления, которое состоится после боя курантов.

Юрий Лоза недоволен, что его не пускают на телевидение, а Бузову активно раскручивают

Лоза отметил, что Новый год не считает большим праздником, его душа больше лежит к Рождеству. Кроме того, он с годами стал замечать, что завершение какого-то отрезка времени наводит на него больше грустные мысли. Это связано и с проблемами со здоровьем, и с возрастом, который неумолимо растёт, да и некоторых близких людей рядом уже нет.

13 лет назад Юрий Эдуардович создал песню "Год прошёл", которая отражает как раз сказанное им по поводу отношения к этому празднику, практически всеми любимому. За это время его творение ни разу не попало в какую-нибудь новогоднюю программу, и это очень печалит маэстро.
"Меня не выпускают в телевизор, а раскручивают какую-то Бузову. Ну, пусть так", - с грустью отметил 63-летний исполнитель.

Кстати, Лоза ранее высказывался по поводу музыкального творчества Ольги, и тогда многие удивились, что в своих словах он был довольно добродушен.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:15
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