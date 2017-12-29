АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Андрей Малахов добавил поклонникам новогоднего настроения снимком со Снегурочкой и Дедами Морозами
Андрей Малахов порадовал поклонников забавным снимком со Снегурочкой и Дедами Морозами, чем добавил всем новогоднего настроения.
Андрей Малахов добавил поклонникам новогоднего настроения снимком со Снегурочкой и Дедами Морозами


Телеведущий Андрей Малахов опубликовал с воем аккаунте Instagram забавный снимок и зарядил поклонников новогодним настроением. На фото телеведущий запечатлен с прекрасной Снегурочкой и двумя Дедами Морозами.

Малахов объяснил, что он принимает участие во флешмобе с хэштегом #мояелка2018, эстафету в котором ему передала Вебер Алла. В подписи к снимку шоумен написал, что пока может предложить Аллочке только сюжет своей программы: Снегурочка - 1 шт., Дед Мороз - 2 шт. и главный вопрос на повестке дня – чья Снегурочка внучка? Малахов пошутил, что придется привлекать Снежану Королеву и проводить тест ДНК.

Поклонники оценили и забавное новогоднее фото Андрея, и его юмор. Многие фолловеры отметили, что лучше бы было Малахову, если б он окружил себя одними Снегурочками.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости