Андрей Малахов добавил поклонникам новогоднего настроения снимком со Снегурочкой и Дедами Морозами

Андрей Малахов порадовал поклонников забавным снимком со Снегурочкой и Дедами Морозами, чем добавил всем новогоднего настроения.Телеведущий Андрей Малахов опубликовал с воем аккаунте Instagram забавный снимок и зарядил поклонников новогодним настроением. На фото телеведущий запечатлен с прекрасной Снегурочкой и двумя Дедами Морозами.Малахов объяснил, что он принимает участие во флешмобе с хэштегом #мояелка2018, эстафету в котором ему передала Вебер Алла. В подписи к снимку шоумен написал, что пока может предложить Аллочке только сюжет своей программы: Снегурочка - 1 шт., Дед Мороз - 2 шт. и главный вопрос на повестке дня – чья Снегурочка внучка? Малахов пошутил, что придется привлекать Снежану Королеву и проводить тест ДНК.Поклонники оценили и забавное новогоднее фото Андрея, и его юмор. Многие фолловеры отметили, что лучше бы было Малахову, если б он окружил себя одними Снегурочками.