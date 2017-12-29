Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина завершила лечение от рака

"29 декабря 2017 года. Сегодня моему мужу исполнилось 25 лет. И сегодня закончилось мое лечение!", - написала радостная девушка в своём Instagram.

Далее в тексте Елена добавила, что пока поздравлять её рано, так как отсутствует официальное подтверждение её выздоровления. Тем не менее она ожидает соответствующие документы уже в ближайшее время.Степунина рассказала, что её лечение длилось на протяжении почти 10 месяцев, и это этот период она называет настоящим адом. Было много слёз, нервных срывов, боли и страданий. Однако близкие люди давали ей любовь и заботу, благодаря которой она и смогла победить. Также поддерживали её фанаты, в том числе материально.Экс-участница телестройки планирует отправиться теперь в Краснодарский край, где живут её родственники. Также у девушки много планов по поводу работы.Поклонники, переживающие за Елену, поздравляют её с большой победой, а также с наступающим Новым годом, который станет началом новой жизни без болезни.