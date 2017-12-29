АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина завершила лечение от рака
Экс-участница телешоу "Дом-2" Елена Степунина, на протяжении многих месяцев сражавшаяся с онкологией, объявила, что её курс лечения подошёл к концу.

"29 декабря 2017 года. Сегодня моему мужу исполнилось 25 лет. И сегодня закончилось мое лечение!", - написала радостная девушка в своём Instagram.

Далее в тексте Елена добавила, что пока поздравлять её рано, так как отсутствует официальное подтверждение её выздоровления. Тем не менее она ожидает соответствующие документы уже в ближайшее время.

Бывшая участница "Дома-2" Елена Степунина завершила лечение от рака

Степунина рассказала, что её лечение длилось на протяжении почти 10 месяцев, и это этот период она называет настоящим адом. Было много слёз, нервных срывов, боли и страданий. Однако близкие люди давали ей любовь и заботу, благодаря которой она и смогла победить. Также поддерживали её фанаты, в том числе материально.

Экс-участница телестройки планирует отправиться теперь в Краснодарский край, где живут её родственники. Также у девушки много планов по поводу работы.

Поклонники, переживающие за Елену, поздравляют её с большой победой, а также с наступающим Новым годом, который станет началом новой жизни без болезни.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости