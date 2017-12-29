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В ночном чешском клубе появился робот-диджей
Руководство ночного клуба в Праге - Karlovy Lazne попросило роботехническую компанию создать робота-диджея.

В ночном чешском клубе появился робот-диджей

Для отыгрывания качественных музыкальных сетов, робоманипулятором используется сложное ПО, которое разработано группой программистов. Робоманипулятор в данном случае может выбирать песни, клешней выхватывать нужные пластинки, ставить пластинки в очередь, делать скретчи, двигаться под музыку. Вместе с этим робот-диджей не может пока играть длинные сеты. Выступления ограничиваются часом. Руке-диджею далеко пока до живого человека. Робот пока не реагирует на человеческое поведение на танцплощадке, не способен ставить по заказу диски. При этом роботы нескоро смогут лишить работы обычных ди-джеев.

Ранее передавалось, что на Фукусиму будет отправлен уникальный робот-змея. Аппарат разработали японские инженеры Toshiba для проведения исследований, очистки реакторов АЭС «Фукусима-1».
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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