Неменяющийся в размерах живот беременной Ольги Рапунцель ошеломил зрителей

В данный момент Ольга радуется скорому появлению первенца вместе с мужем Дмитрием Дмитренко, который на днях снова стал участником телестройки, а фоллоферы, в свою очередь, продолжают узнавать правду о положении девушки. Наблюдательные пользователи Instagram отметили, что живот будущей мамы на новых фотографиях такой же по размерам, как и на её снимках, сделанных четыре месяца назад.При этом Ольга, не так давно продемонстрировавшая свой голый живот, больше не собирается оправдываться перед кем-то и доказывать, что действительно вынашивает ребёнка. Кроме того, у неё нет времени считаться со зрителями, потому что теперь ей хочется проводить больше времени с Дмитрием.Впрочем, многие не совсем понимают, с какой стати Дмитренко, который ранее проверил живот жены, прибыв прежде на проект, смяв его в три погибели и убедившись, что он ненастоящий, уже верит в беременность Ольги и желает устроить с ней новую свадьбу, а потом и венчание. Впрочем, родители Рапунцель против такого развития событий.