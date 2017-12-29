Иосиф Оганесян не может "кайфовать" на "Острове любви" из-за Александры Черно

"Я пытаюсь кайфовать, но пока на острове находится Саша, очень тяжело это делать. Нас в какой-то степени друг к другу тянет, но уже хочется полностью разорвать эту нить, потому что мы головой понимаем, что нас уже ничего не связывает", - написал Иосиф в блоге.

По словам Иосифа, к Александре его периодически тянет. При этом, если руководствоваться головой, а не сердцем, то он прекрасно понимает, что с ней роман продолжаться не должен. Парень объяснил, что он и его бывшая возлюбленная - слишком разные, и это не позволит им быть вместе.Кроме того, Оганесян пытается насладиться жизнью на "Острове любви", но сделать это в полной мере пока не может, так как Черно постоянно рядом. Девушка просит его вернуться, что сильно напрягает молодого человека, уставшего от отношений с импульсивной брюнеткой.Ранее Оганесян сравнил Черно с "оборотнем", заявив, что когда девушка пьяна, ей сложно контролировать свои действия, и поэтому она часто делает всякие глупости.