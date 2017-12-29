АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Автоконцерн Volkswagen запатентовал товарные названия ID Cruiser и ID Freeler
Зарубежные СМИ сообщают, что немецкий автоконцерн Volkswagen запатентовал новые товарные названия ID Cruiser и ID Freeler. О новых моделях информации пока нет, однако эксперты уверяют, что новые названия зарегистрированы для концептов.

Автоконцерн Volkswagen запатентовал товарные названия ID Cruiser и ID Freeler


Помимо того, что автоконцерн Volkswagen запатентовал название ID Cruiser и ID Freeler, никакой информации об автомобилях больше нет. Однако эксперты считают, что под такими названиями выйдут концепты будущих электрокаров.

Осенью 2017 года представители Volkswagen сообщили, что разработчики готовят полностью электрический седан, который намерены представить будущей весной в Женеве. Не исключено, что одно из названий получит новый электрокар.

Также известно, что компания намерена развивать сегмент SUV, наряду с ранее представленным концептом ID Cross немецкий бренд вполне может представить рамный внедорожник. Возможно, концепт новинки будет назван ID Cruiser.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 16:40
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости