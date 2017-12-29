Автоконцерн Volkswagen запатентовал товарные названия ID Cruiser и ID Freeler
Зарубежные СМИ сообщают, что немецкий автоконцерн Volkswagen запатентовал новые товарные названия ID Cruiser и ID Freeler. О новых моделях информации пока нет, однако эксперты уверяют, что новые названия зарегистрированы для концептов.
Помимо того, что автоконцерн Volkswagen запатентовал название ID Cruiser и ID Freeler, никакой информации об автомобилях больше нет. Однако эксперты считают, что под такими названиями выйдут концепты будущих электрокаров.
Осенью 2017 года представители Volkswagen сообщили, что разработчики готовят полностью электрический седан, который намерены представить будущей весной в Женеве. Не исключено, что одно из названий получит новый электрокар.
Также известно, что компания намерена развивать сегмент SUV, наряду с ранее представленным концептом ID Cross немецкий бренд вполне может представить рамный внедорожник. Возможно, концепт новинки будет назван ID Cruiser.
Помимо того, что автоконцерн Volkswagen запатентовал название ID Cruiser и ID Freeler, никакой информации об автомобилях больше нет. Однако эксперты считают, что под такими названиями выйдут концепты будущих электрокаров.
Осенью 2017 года представители Volkswagen сообщили, что разработчики готовят полностью электрический седан, который намерены представить будущей весной в Женеве. Не исключено, что одно из названий получит новый электрокар.
Также известно, что компания намерена развивать сегмент SUV, наряду с ранее представленным концептом ID Cross немецкий бренд вполне может представить рамный внедорожник. Возможно, концепт новинки будет назван ID Cruiser.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:40