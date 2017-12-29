Эксперты советую лечить дисбактериоз яблочным уксусом

Столовая ложка уксуса растворяется на стакан воды. При дисбактериозе, спровоцированным стрессом либо первичным приемом антибиотиков, нужно раствор принимать натощак с утра раз на день 3 месяца. Лечение повторяется после двухнедельного перерыва.При дисбактериозе, провоцирующего в желудке и кишечнике неприятные ощущения, нерегулярный стул боли в животе, нужно употреблять 1ст.л. яблочного уксуса перед завтраком за 30 мин, вечером перед ужином за 30 мин. Курс продолжается 3–4 месяца.При тяжёлой степени дисбактериоза, спровоцированного употреблением большого количества антибиотиков, тяжелой болезнью, яблочный уксус следует пить в течение полугода (3 раза на день по 1 стакану за 15 мин до еды). Через месяц делается трёхдневный перерыв.