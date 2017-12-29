Население Земли с 1 января достиген показателя в 7,444 миллиарда человек

Есть и сообщения от ТАСС, что уже январь следующего года, за каждую истекшую секунду месяца, отметится появлением 4,3 новорожденных. Есть и показатель смертности, составивший - 1,8 человек.Ученые напоминают про 2011 год, когда предел численности населения поднялся до 7-ми млрд., а по прогнозам на далекий 2050 год, планетарные масштабы достигнут пика в 9 млрд. человек. В ноябре, порталом iz.ru сообщалось, что население Китая составляет примерно 1,399 млрд. Показатель основан на данных от министерства по вопросам общественной безопасности КНР.Как рассчитывает Пекин, в течение трех ближайших лет, прирост населения составит 20 млн. человек. А уже на 2020 год, Поднебесная прогнозирует уровень приблизительно - 1,42 млрд. человек.На втором месте Мира, по численному составу населения, находится Индия (примерно 1,35 млрд. человек). Третье место занимает США - 326,6 млн. Россия, в этом рейтинговом списке, отмечена на 10-м месте, с результатом в 146,8 млн. жителей.