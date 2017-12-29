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Появилась информация о двигателях нового Mercedes-Benz A-Class
В начале 2018 года состоится премьера нового хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. В преддверии дебюта представители бренда сообщили о некоторых технических деталях автомобиля Mercedes-Benz A-Class.

Появилась информация о двигателях нового Mercedes-Benz A-Class


На заснеженные трассы Северной Швеции вывели на тест-драйв хэтчбек Mercedes-Benz A-Class, оснащённый турбодизельным мотором объёмом 1,5 литра. Также в моторную гамму нового автомобиля войдут пять бензиновых двигателей, которыми будут оснащены модификации Mercedes-Benz A35 и Mercedes-Benz A45.

К тому же автомобиль Mercedes-Benz A-Class будет доступен с гибридной силовой установкой, на одной электротяге с таким мотором можно будет проехать 50 километров.

В салоне нового автомобиля появится больше свободного места и два дисплея диагональю 10,25 дюйма. За счёт улучшения шумоизоляции, добавления вибрации жёсткости и резкости в новом Mercedes-Benz A-Class значительно возросло качества поездки. Кроме того новый хэтчбек наделили двумя видами подвески – одна простая, а вторая многорычажная.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:40
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