Появилась информация о двигателях нового Mercedes-Benz A-Class

На заснеженные трассы Северной Швеции вывели на тест-драйв хэтчбек Mercedes-Benz A-Class, оснащённый турбодизельным мотором объёмом 1,5 литра. Также в моторную гамму нового автомобиля войдут пять бензиновых двигателей, которыми будут оснащены модификации Mercedes-Benz A35 и Mercedes-Benz A45.К тому же автомобиль Mercedes-Benz A-Class будет доступен с гибридной силовой установкой, на одной электротяге с таким мотором можно будет проехать 50 километров.В салоне нового автомобиля появится больше свободного места и два дисплея диагональю 10,25 дюйма. За счёт улучшения шумоизоляции, добавления вибрации жёсткости и резкости в новом Mercedes-Benz A-Class значительно возросло качества поездки. Кроме того новый хэтчбек наделили двумя видами подвески – одна простая, а вторая многорычажная.