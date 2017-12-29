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В ДНР проходит тестирование современной сети 3G
Виктор Яценко, являющийся министром связи ДНР, сообщил про начавшееся двадцать восьмого декабря испытание современной 3G-сети на территории республики, проводимое оператором «Феникс». Пользователи положительно высказались касательно первых впечатлений от тестирования.

В ДНР проходит тестирование современной сети 3G

Руководители Донецкой Народной Республики пообещали сделать тарифы на данную сотовую связь более низкими в сравнении с украинскими тарифами. В тестировании участвовать может каждый желающий, имеющий подписку на мобильный Internet (50 рублей в месяц), активированную карту с деньгами на счету. Чтобы включить 3G, требуется войти в личный кабинет либо воспользоваться Telegram-ботом. Пользователи скоро получат подробную инструкцию касательно активации скоростного интернета. В ДНР сейчас работает 130 станций.

Цены на услуги связи «Феникс» обещают сделать ниже в сравнении с Украиной. При тестировании скорость составила 16 мегабит за секунду.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:30
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