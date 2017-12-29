Джуд Лоу празднует день рождения

Джуд Лоу родился в столице Великобритании в учительской семье. Актерские наклонности проявил с раннего детства.В подростковом возрасте появился уже на телевидении, впоследствии продолжив телевизионную карьеру. Главные актерские роли ему достались, все-таки в театре. Таким образом, став достаточно популярным в Великобритании, Лоу в середине 1990-х решился штурмовать Голливуд.Зрительское признание к нему пришло в 1999 году после выхода на экраны картины «Талантливый мистер Рипли», номинированного на несколько престижных премий.Лоу запомнился в таких картинах, как «Холодная гора», «Враг у ворот», «Авиатор», «Искусственный разум», «Отпуск по обмену». Артист по сей день продолжает быть затребованным.Джуд Лоу снискал себе славу голливудского ловеласа. С актрисой Сэйди Фрост прожил шесть лет – до 2003 года – супружеской жизнью. Нажили троих детей. Потом Джуд стал фигурантом нескольких скандальных романов с актрисами. От таких увлечений имеет еще двоих детей.