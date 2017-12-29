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Джуд Лоу празднует день рождения
Джуд Лоу родился в столице Великобритании в учительской семье. Актерские наклонности проявил с раннего детства.

Джуд Лоу празднует день рождения


В подростковом возрасте появился уже на телевидении, впоследствии продолжив телевизионную карьеру. Главные актерские роли ему достались, все-таки в театре. Таким образом, став достаточно популярным в Великобритании, Лоу в середине 1990-х решился штурмовать Голливуд.

Зрительское признание к нему пришло в 1999 году после выхода на экраны картины «Талантливый мистер Рипли», номинированного на несколько престижных премий.

Лоу запомнился в таких картинах, как «Холодная гора», «Враг у ворот», «Авиатор», «Искусственный разум», «Отпуск по обмену». Артист по сей день продолжает быть затребованным.

Джуд Лоу снискал себе славу голливудского ловеласа. С актрисой Сэйди Фрост прожил шесть лет – до 2003 года – супружеской жизнью. Нажили троих детей. Потом Джуд стал фигурантом нескольких скандальных романов с актрисами. От таких увлечений имеет еще двоих детей.
Общество / ШоуБиз
Добавил: George21 Сегодня, 15:20
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