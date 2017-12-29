АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Хью Джекман похвастался умилительным снимком с коалой
Хью Джекман, являющийся популярным голливудским актером австралийского происхождения, обнародовал на своем микроблоге Instagram фото с представителем южного материка. На данном снимке актер изображен носом к носу с коалой.

Хью Джекман похвастался умилительным снимком с коалой

Хью Джекман в рамках Instagram выложил публикацию, на которой артист изображен лицом к лицу с умилительной коалой. Подписчики отметили, что, судя по этому фото, Австралия может похвалиться не только пауками и змеями.

Фанаты Хью Джекмана оценили милую публикацию и оставили под фото около 560 000 лайков и почти 3 000 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Зеленый салат поможет человеку омолодить
Певица Валерия покорила поклонников своим нежным
Юлия Савичева не представляет себя в другой
Бейонсе сменила имидж, избавившись от роскошных
Настасья Самбурская подогревает слухи о своем
С 1 января в США стартуют продажи популярной
Просмотреть все новости