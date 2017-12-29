Хью Джекман похвастался умилительным снимком с коалой

Хью Джекман в рамках Instagram выложил публикацию, на которой артист изображен лицом к лицу с умилительной коалой. Подписчики отметили, что, судя по этому фото, Австралия может похвалиться не только пауками и змеями.Фанаты Хью Джекмана оценили милую публикацию и оставили под фото около 560 000 лайков и почти 3 000 комментариев.