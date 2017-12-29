Qualcomm выпустит 3 новых чипсета Snapdragon 670, 640 и 460 в 2018 году

Чипсет Snapdragon 670 предназначен для топовых устройств среднего диапазона. Он имеет 10-нм чип, который состоит из 4 золотых ядер типа Kryo 360 (основа Cortex-А75; 2,0 ГГц), а также 4 серебряных ядер типа Kryo 385 (основа A55; 1,60 ГГц). Графический процессор увеличен до Adreno 620. Изображения обрабатывает Spectra 260 ISP. Скорость LTE увеличена за счёт нового модема X16. Максимальная скорость загрузки составляет 1 000 Мбит/с, скорость передачи информации - 150 Мбит/с.Чипсет Snapdragon 640 содержит 2 золотых ядра типа Kryo 360 (2,15 ГГц), 6 серебряных ядер типа Kryo 360 (1,55 ГГц). Графический процессор - Adreno 610 и Adreno 509.Чипсет Snapdragon 460 оснащается 8-ядерным процессором, с 4 серебряными ядрами типа Kryo 360 (1,8 ГГц), 4 серебряными ядрами типа Kryo 360 (1,4 ГГц). Графическим процессором выступает Adreno 605/Spectra 240 ISP.