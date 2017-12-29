Какой увидят Примадонну в Новогоднем шоу

Фанаты ополчились на Примадонну и прочих исполнителей. Пользователи интернета потребовали убрать из Новогодних эфиров надоевших артистов. Но узнав, что всеми любимая исполнительница песен не будет выступать на новогоднем «Огоньке», фанаты заявили, что без певицы Новогодняя ночь будет такой же пресной, как и праздничный стол без шампанского и салата «Оливье».Руководству Первого канала удалось уговорить Аллу Пугачеву выступить на «Огоньке». Представителям СМИ удалось разузнать, в каком образе любимица миллионов предстанет перед телезрителями. Съемка Примадонны проходила на крыше отеля. Артистка выглядела эффектно, а именно черное длинное платье, черное пальто, фирменная рыжая «грива» и минимум аксессуаров.