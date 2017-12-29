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Hyundai Ioniq 2018 станет самым дешевым гибридным седаном на авторынке
Авто Hyundai Ioniq 2018 модельного года может стать на равтоынке самой дешевой версией гибридного седана в базовой комплектации. Авто расценивается от 25 800 долларов.

Hyundai Ioniq 2018 станет самым дешевым гибридным седаном на авторынке

Hyundai Ioniq оснащается автоматическим климат-контролем, функцией подогрева сидений, системой запоминания ключа. В салоне авто установили семидюймовый сенсорный экран, поддерживающей сервисы CarPlay и Android Auto. Автолюбителям за 29 000 долларов предлагается улучшенная версия авто с электроприводными креслами, панорамным люком, адаптивным круиз-контролем. Гибрид имеет технологию мониторинга слепого пятна.

Hyundai Ioniq разгоняется до 75 миль/час. Производители под капотом авто установил 4-цилиндровый 1,6-литровый мотор, который функционирует с двойным 6-ступенчатым сцеплением. Эксперты отмечают, что авто может предложить массу функций по довольно низкой цене на рынке, в сравнении с прочими предлагающимися гибридами автомобилей.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50
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