Hyundai Ioniq 2018 станет самым дешевым гибридным седаном на авторынке

Hyundai Ioniq оснащается автоматическим климат-контролем, функцией подогрева сидений, системой запоминания ключа. В салоне авто установили семидюймовый сенсорный экран, поддерживающей сервисы CarPlay и Android Auto. Автолюбителям за 29 000 долларов предлагается улучшенная версия авто с электроприводными креслами, панорамным люком, адаптивным круиз-контролем. Гибрид имеет технологию мониторинга слепого пятна.Hyundai Ioniq разгоняется до 75 миль/час. Производители под капотом авто установил 4-цилиндровый 1,6-литровый мотор, который функционирует с двойным 6-ступенчатым сцеплением. Эксперты отмечают, что авто может предложить массу функций по довольно низкой цене на рынке, в сравнении с прочими предлагающимися гибридами автомобилей.