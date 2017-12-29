В ночном клубе Чехии появился робот-диджей￼￼

Роботизированный диджей берет нужные пластинки клешней, а также ставит треки в очередь на проигрывание, информирует портал издания Hi-News.ru. Пританцовывать и создавать новые музыкальные дорожки андроид может всего около часа, после чего автоматическому диджею требуется перерыв. Всю работу робота контролирует программист.Любители ночного образа жизни отмечают, что робот чаще всего не улавливает настроение зала, выбирая не всегда правильные музыкальные композиции.