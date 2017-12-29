Ученые: Капсула «маленького ледникового периода» находится на тихоокеанской глубине

В свою очередь данная капсула является символом глобальной тенденции охлаждения. Она может стать полезной в решении возникающих климатических проблем. Научными деятелям отмечается, что океаны, имеющие массивные резервуары тепла поглощают около девяноста процентов элементов в рамках повышения температурного режима. На тихоокеанском дне, на протяжении многих столетий хранилась капсула, так называемого «маленького ледникового периода».В свою очередь её существование объясняет охлаждение поверхности вод. Из этого следует, что в глубинах океана отражаются все тенденции каждого изменения, которым около столетия. Океанограф Джейк Гебби отмечает, что хотя поверхность нагревается, она остается все равно холодной.