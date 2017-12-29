Парни из "Дома-2" хотят отказаться от алкоголя, чтобы их девушки не превращались в "оборотней"

Иосиф привёл в пример свою бывшую возлюбленную Александру Черно, которая до сих пор так сильно пытается вернуть его, что уже даже не контролирует свои действия, и всё всём этом виноват именно алкоголь. А пьяная Марго Овсянникова, в свою очередь, добавил Иосиф, радует остров откровенными танцами.Другие парни из "Дома-2" поддержали своего коллегу и добавили от себя, что проектные красотки действительно часто становятся неуправляемыми, когда пьяны, и с этим, конечно же, нужно как-то бороться.Молодые люди решили, что неплохо было бы ввести "сухой" закон на реалити-шоу, и такое заявление кажется зрителям весьма неожиданным, потому что прежде те же люди мечтали, чтобы алкоголя на "Доме-2" было как можно больше.Впрочем, фолловеры не верят, что сами парни смогут отказаться от алкоголя, а их слова считают позёрством. При этом, по мнению зрителей, и мужчины ведут себя не лучше, когда начинают забавляться виноградным соком.