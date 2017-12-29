Ученые: растения конкурируют между собой

Немецкие ученые в ходе исследоваий сделали вывод, что растения способны определять для себя каким образом расти в зависимости от того, какого имеют «соседа».В Тюбингемском университете под наблюдением специалистов были лапчатки. Если они растут рядом с невысокими растениями, то развиваются, образуя плотную густоту, при этом вытягиваясь вверх.Но если их соседями оказываются рослые растения, лапчатки принимаются выбрасывать боковые побеги.Такая реакция растения является следствием уменьшения света, забираемого более высокими соседями. Одним из механизмов такой реакции есть способность растений анализировать изменение соотношения красных и дальних красных волн, проходящих сквозь лист.Исследования будут продолжены с целью выяснить как в конкурентной борьбе, а также в случае изменения среды обитания, какие еще приемы могут применять растения для продолжения рода.