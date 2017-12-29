На CES-2018 дебютирует китайский ситикар U-bike

Предполагается, что ситикар U-bike будет оснащён интеллектуальной функцией энергоснабжения. Как известно, новинка является электрокаром, вес которого составляет всего 180 килограммов. Подробностей о силовой установке на данный момент нет, но при этом известно, что запас хода составляет 100 километров, а энергию машина будет получать от батареи Panasonic.Для сравнения, вес ситикара Renault Twizy составляет 450 килограммов и по размеру он несколько больше. Под капотом французского ситикара установлен электрический двигатель мощностью 5 «лошадей». Также имеется модификация с производительностью 17 лошадиных сил, её запас хода составляет 100 километров.