Май Абрикосов ожидает скорый крах "Дома-2"

Май в своём официальном сайте опубликовал пост, в котором высказал своё мнение по поводу нынешнего положения дел популярного реалити-шоу, падающее, по его мнению, в пропасть. Сейчас проект ассоциируется с исключительно негативными эпитетами, так как курс был взят именно на пошлость, разврат, скандалы и жестокость. Через некоторое время зрителям надоест такой формат, и произойдёт это скоро.Абрикосов рекомендует отказаться от множества рубрик, лишних ведущих, оставив только Бузову, Бородину и Кадони. Кроме того, необходимо навсегда забыть про Сейшелы, где, по его мнению, ничего интересного не происходит, а также перестать приглашать бывших участников. Помимо всего прочего, Май уверен, что некоторые из нынешних участников на проекте совсем не нужны.Роман Тертишный (настоящее имя Абрикосова) заметил, что на "Доме-2" пропала конкуренция: участники не боятся быть изгнанными, чувствуя себя очень вальяжно. В итоге шоу превратилось в скучную рутину.