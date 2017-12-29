Татьяна Навка снялась в новогоднем видеоклипе дочери Александры Жулиной

Видео получило название “В сказку верь”. Данный клип является саундтреком к шоу на льду “Руслан и Людмила”. Запись происходила под началом Александры Жулиной – дочери фигуристки, которая в работе над клипом задействовала воспитанников творческой школы “Я”. В данной студии учатся дети артистов Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова.Продюсером видеоклипа выступила Светлана Лустина, которая является основателем школы творчества “Я”. Премьера данного масштабного ледового шоу, в котором Татьяна Навка сыграла роль волшебницы, состоялась 23 декабря. Показ выступления фигуристки будет проходить до 7 января 2018 года в московском дворце спорта “Мегаспорт”.