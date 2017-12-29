Родители Ольги Рапунцель против её возобновления отношений с Дмитрием Дмитренко

На днях Дмитренко вернулся на проект благодаря зрителям. Рапунцель очень ждала его и говорила всем, что только Дмитрия хочет видеть рядом с собой, и лишь с ним готова воспитывать будущего первенца. Муж телезвезды был не менее счастлив после такого развития событий. И хоть многие зрители до сих пор сомневаются, что девушка действительно находится в положении, выглядят супруги вполне счастливыми.Что касается родных Ольги, особенно их взволновала весть о том, что дочка собирается снова жениться на Дмитренко, после чего готова даже обвенчаться с молодым человеком. Предки Рапунцель в данный момент недоумевают и готовы пойти на всё, чтобы отговорить дочь от опрометчивого, как им кажется, шага.Впрочем, сама Ольга, похоже, менять своего решения не намерена, и в Instagram уже даже написала послание своему отцу и матери, в котором чётко дала понять, что их мнение никак не повлияет на её отношения с Дмитрием, который дорог ей больше всех остальных.