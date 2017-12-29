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Родители Ольги Рапунцель против её возобновления отношений с Дмитрием Дмитренко
Родители Ольги Рапунцель, которая возобновила сожительство с Дмитрием Дмитренко на проекте "Дом-2", не поддерживают в этом свою дочь, считая, что её супруг никогда не изменится, в связи с чем дальше будет только хуже.

На днях Дмитренко вернулся на проект благодаря зрителям. Рапунцель очень ждала его и говорила всем, что только Дмитрия хочет видеть рядом с собой, и лишь с ним готова воспитывать будущего первенца. Муж телезвезды был не менее счастлив после такого развития событий. И хоть многие зрители до сих пор сомневаются, что девушка действительно находится в положении, выглядят супруги вполне счастливыми.

Родители Ольги Рапунцель против её возобновления отношений с Дмитрием Дмитренко

Что касается родных Ольги, особенно их взволновала весть о том, что дочка собирается снова жениться на Дмитренко, после чего готова даже обвенчаться с молодым человеком. Предки Рапунцель в данный момент недоумевают и готовы пойти на всё, чтобы отговорить дочь от опрометчивого, как им кажется, шага.

Впрочем, сама Ольга, похоже, менять своего решения не намерена, и в Instagram уже даже написала послание своему отцу и матери, в котором чётко дала понять, что их мнение никак не повлияет на её отношения с Дмитрием, который дорог ей больше всех остальных.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:05
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