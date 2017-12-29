Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят снова пожениться и обвенчаться

Беременная Ольга, уверявшая, что не сможет жить без Дмитрия, довольна тем, как развиваются их отношения сейчас. При этом покидать реалити-шоу девушка не хочет, планируя как можно дольше сожительствовать с любимым мужчиной в одной из комнат телестройки ТНТ. Да и супругу нравится всё, что происходит, хоть и утверждал молодой человек прежде, что более на периметре ноги его никто не увидит.При этом Рапунцель не сомневается, что дальше всё будет ещё лучше, и девушка заметила, как её муж изменился в лучшую сторону. Ольге приятно это осознавать, потому что теперь телезвезда точно знает, что Дмитрий любит её по-настоящему, как, впрочем, и она его.Что касается отношений Дмитренко с Кохно, которую парень какое-то время поддерживал после изгнания за периметр, за них, считает Рапунцель, супруг может даже не отчитываться, так как на измену это совсем не похоже.Ольга также отметила, что Дмитрий уже извинился за то, что поднимал на неё руку. Она простила его и не верит, что такое может когда-то повториться опять.