АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017

Dj Tivoli обвинил Настю Кудрю и Ольгу Бузову в незаконном использовании его песни "Нам будем жарко"
Музыкант Алексей Парфенов, известный под сценическим именем Dj Tivoli, сообщил, что Настя Кудря и Ольга Бузова дуэтом исполняли композицию "Нам будет жарко", которую он создал ещё два года назад.

Парфенов заявил, что разбирательство может перейти в судебную плоскость, но открыт для другого варианта - денежная компенсация. Артист добавил, что средства пойдут не в его карман, а на лечение больного ребёнка из Московской области.

Dj Tivoli обвинил Настю Кудрю и Ольгу Бузову в незаконном использовании его песни "Нам будем жарко"

Права на песню "Нам будет жарко" принадлежат Насте Кудре, дочери Игоря Кудряшкина, являющегося одним из владельцев Уральского горно-металлургического комбината. Нанятые Парфеновым юристы попытались связаться с девушкой, чтобы разобраться в возникшем разногласии.

Поначалу Настя шла на контакт, выражая желание уладить спор максимально мирно, но потом перестала отвечать на звонки, окончив диалог. Тем не менее Dj Tivoli сдаваться не собирается, в планах у него довести это дело до конца, восстановив справедливость.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:50
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-солистка Ксения Новикова вспомнила о
Интернет-пользователи считают, что Влада Кадони и
Опубликовано видео омолаживающих процедур
Lifan готовится к выводу новой модели на
Парни из "Дома-2" хотят отказаться от алкоголя,
Джуд Лоу празднует 45-летие
Просмотреть все новости