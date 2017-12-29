Dj Tivoli обвинил Настю Кудрю и Ольгу Бузову в незаконном использовании его песни "Нам будем жарко"

Парфенов заявил, что разбирательство может перейти в судебную плоскость, но открыт для другого варианта - денежная компенсация. Артист добавил, что средства пойдут не в его карман, а на лечение больного ребёнка из Московской области.Права на песню "Нам будет жарко" принадлежат Насте Кудре, дочери Игоря Кудряшкина, являющегося одним из владельцев Уральского горно-металлургического комбината. Нанятые Парфеновым юристы попытались связаться с девушкой, чтобы разобраться в возникшем разногласии.Поначалу Настя шла на контакт, выражая желание уладить спор максимально мирно, но потом перестала отвечать на звонки, окончив диалог. Тем не менее Dj Tivoli сдаваться не собирается, в планах у него довести это дело до конца, восстановив справедливость.