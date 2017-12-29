Уникальное авто Tucker 48 с тремя фарами оценили в $1,5 млн

Авто собираются продать за полтора миллиона долларов. Версия Tucker 48 является отличным классическим авто, узнаваемым по 3 передним фарам. Модель задействовали в биографической ленте "Такер: Человек и его мечта". Автомобиль Tucker 48 обладает заводским номером1029. Авто собрано для директора Tucker Corporation. Машиной Престон Такер пользовался 7 лет, а затем продал машину Уинтропу Рокфеллеру.В свое время версия Tucker 48 получила современные технологические решения. Авто оснастили дисковыми тормозами, ремнями безопасности. Мотор с непосредственным впрыском топлива установлен на корме авто. Машина имеет 3 фары. Средняя поворачивается вместе с передними колесами.