Джуд Лоу празднует 45-летие

Актера пять раз награждали званием «Лучший актер года». Но карьеру Лоу нельзя назвать очень быстрой. Сначала его талант был признан в родной Британии. Всемирно известным он стал после роли в Киноленте «Талантливый мистер Рипли». Кинофильм с бюджетом сорок миллионов долларов, в прокате собрал восемьдесят один миллион долларов.Актер официально был женат только один раз на киноактрисе Сэйди Фрост, которая родила ему дочь и двух сыновей. Позже у Джуду Лоу было несколько отношений, в результате которых появились на свет еще двое детей.