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Джуд Лоу празднует 45-летие
Актёру Джуду Лоу двадцать девятого декабря исполняется сорок пять лет. За двадцать восемь лет кинокарьеры артист снялся почти в пятидесяти пяти фильмах. Однако тех, что принесли британскому актеру любовь поклонников и мировое признание порядка пяти, а именно «Шерлок Холмс», «Близость», «Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли».

Джуд Лоу празднует 45-летие

Актера пять раз награждали званием «Лучший актер года». Но карьеру Лоу нельзя назвать очень быстрой. Сначала его талант был признан в родной Британии. Всемирно известным он стал после роли в Киноленте «Талантливый мистер Рипли». Кинофильм с бюджетом сорок миллионов долларов, в прокате собрал восемьдесят один миллион долларов.

Актер официально был женат только один раз на киноактрисе Сэйди Фрост, которая родила ему дочь и двух сыновей. Позже у Джуду Лоу было несколько отношений, в результате которых появились на свет еще двое детей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 11:20
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