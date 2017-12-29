Джуд Лоу празднует 45-летие
Актёру Джуду Лоу двадцать девятого декабря исполняется сорок пять лет. За двадцать восемь лет кинокарьеры артист снялся почти в пятидесяти пяти фильмах. Однако тех, что принесли британскому актеру любовь поклонников и мировое признание порядка пяти, а именно «Шерлок Холмс», «Близость», «Холодная гора», «Талантливый мистер Рипли».
Актера пять раз награждали званием «Лучший актер года». Но карьеру Лоу нельзя назвать очень быстрой. Сначала его талант был признан в родной Британии. Всемирно известным он стал после роли в Киноленте «Талантливый мистер Рипли». Кинофильм с бюджетом сорок миллионов долларов, в прокате собрал восемьдесят один миллион долларов.
Актер официально был женат только один раз на киноактрисе Сэйди Фрост, которая родила ему дочь и двух сыновей. Позже у Джуду Лоу было несколько отношений, в результате которых появились на свет еще двое детей.
Актера пять раз награждали званием «Лучший актер года». Но карьеру Лоу нельзя назвать очень быстрой. Сначала его талант был признан в родной Британии. Всемирно известным он стал после роли в Киноленте «Талантливый мистер Рипли». Кинофильм с бюджетом сорок миллионов долларов, в прокате собрал восемьдесят один миллион долларов.
Актер официально был женат только один раз на киноактрисе Сэйди Фрост, которая родила ему дочь и двух сыновей. Позже у Джуду Лоу было несколько отношений, в результате которых появились на свет еще двое детей.