Майя Донцова заявила, что вскоре может расстаться с Алексеем Купиным

"Я просто сказала Леше, что мне не хватает внимания, заботы. Он слишком много проводит времени с коллективом, уделяет ему весь свой позитив, а на меня просто забивает. И Леша - человек, который совершенно не умеет воспринимать критику", - написала Майя.

Звезда реалити-шоу "Дома-2" пожаловалась подписчикам, что возлюбленный не умеет нормально реагировать на критику, в связи с чем постоянно припоминает ей что-то нехорошее, когда она пытается в чём-то его упрекнуть.Как оказалось, последняя ссора молодых людей, роман которых длится уже восемь месяцев, закончилась чуть ли не расставанием. Впрочем, дочка Ирины Михайловны надеется на лучшее, хоть уже и не верит в это временами.Донцова также отметила, что в ходе недавней ссоры Купин сильно накричал на неё и обвинил её во всех грехах. При этом себя Алексей виноватым не считает, и это сильно расстраивает его возлюбленную.Донцова не исключает, что однажды подобный скандал может стать точкой невозврата и ей придётся расстаться с Купиным окончательно.