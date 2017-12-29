Представлен ТОП-5 достижений автопрома и авторынка РФ в 2017 году

Лидерами рейтинга стали версии LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross. Теперь универсал, а также его кросс-версия доступны на российском авторынке по приемлемым расценкам с 1,6-литровыми/1,8-литровыми моторами на 106/122 лошадей соответственно. На втором месте оказалась коммерческая модель УАЗ "Профи" с повышенной безопасностью, современным оснащением, грузоподъемностью 1,5 т. В авто установлен 2,7-литровый мотор на 149 л.с. Модель расценивается в 649 000 рублей. Третье место досталась российскому рынку с существенным ростом в 2017 году. Дилеры за 11 месяцев продали в рамках рынка РФ 1 430 000 современных новых авто (+12%).На 4 месте оказались предприятия, выпускающие в РФ иномарки. В Санкт-Петербурге предприятия Toyota, Hyundai, Nissan собрали 315 700 авто (+23%). Пятёрку ТОП замыкает гусеничный российский всепроходец "Русак-3918".