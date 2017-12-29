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Опубликовано видео омолаживающих процедур Ангелины Вовк
В соцсети Инстаграм появились видеокадры из косметологического кабинета, запечатлевшие Ангелину Вовк во время соответствующих процедур.

Опубликовано видео омолаживающих процедур Ангелины Вовк


Хотя у Ангелины Вовк случались серьезные проблемы со здоровьем, она, как телеведущая и актриса, продолжает бескомпромиссно следить за своей внешностью. И, как следствие, в свои 75 лет выглядит великолепно.

На видео, в частности, производятся уколы в лицо для уменьшения морщин, других лицевых складок и бороздок, подтяжки всего лица. Словом, в известном смысле, осуществляется оперативное вмешательство, что, разумеется, не каждый особо впечатлительный человек переносит равнодушно.

Ангелина Вовк общаясь однажды на тему поддержания моложавого внешнего вида, сказала, что сохраняет внешний тонус благодаря наследственности, здоровой диете, косметологам и пластическим хирургам.
Общество
Добавил: George21 Сегодня, 11:30
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