Дмитрий Дмитренко обещает "рвать всем глотки" за жену и ребёнка

Дмитрий уже говорил, что разбитую чашу можно склеить, если сильно постараться, и именно этим он собирается заниматься в ближайшее время. При этом выполнить задуманное будет вдвойне проще, так как Рапунцель призналась, что не может жить без супруга и готова помогать ему в возобновлении отношений с ней.До этого, напомним, Дмитренко смог вернуться на реалити-шоу благодаря зрителям, которые так сильно этого хотели, что проголосовали за воссоединение семьи. Узнав об этом, Рапунцель расплакалась и добавила, что не без труда смогла признаться себе, что именно Дмитрий всегда был и будет мужчиной её мечты, поэтому только с этим человеком она хочет воспитывать будущего ребёнка.К слову, зрители хоть и проголосовали за возвращение Дмитрия на проект, но в беременность Ольги до сих пор не торопятся верить. Многие фолловеры не сомневаются, что вся эта история является делом рук организаторов, прекрасно понимающих, какие события на проекте повысят его рейтинги.