Дмитрий Дмитренко обещает "рвать всем глотки" за жену и ребёнка
Телезвезда Дмитрий Дмитренко, который вернулся на "Дом-2" к беременной жене, заявил, что собирается не только создать Ольге Рапунцель идеальную жизнь, но и "рвать всем глотки" за неё и их будущего ребёнка.
Дмитрий уже говорил, что разбитую чашу можно склеить, если сильно постараться, и именно этим он собирается заниматься в ближайшее время. При этом выполнить задуманное будет вдвойне проще, так как Рапунцель призналась, что не может жить без супруга и готова помогать ему в возобновлении отношений с ней.
До этого, напомним, Дмитренко смог вернуться на реалити-шоу благодаря зрителям, которые так сильно этого хотели, что проголосовали за воссоединение семьи. Узнав об этом, Рапунцель расплакалась и добавила, что не без труда смогла признаться себе, что именно Дмитрий всегда был и будет мужчиной её мечты, поэтому только с этим человеком она хочет воспитывать будущего ребёнка.
К слову, зрители хоть и проголосовали за возвращение Дмитрия на проект, но в беременность Ольги до сих пор не торопятся верить. Многие фолловеры не сомневаются, что вся эта история является делом рук организаторов, прекрасно понимающих, какие события на проекте повысят его рейтинги.
Дмитрий уже говорил, что разбитую чашу можно склеить, если сильно постараться, и именно этим он собирается заниматься в ближайшее время. При этом выполнить задуманное будет вдвойне проще, так как Рапунцель призналась, что не может жить без супруга и готова помогать ему в возобновлении отношений с ней.
До этого, напомним, Дмитренко смог вернуться на реалити-шоу благодаря зрителям, которые так сильно этого хотели, что проголосовали за воссоединение семьи. Узнав об этом, Рапунцель расплакалась и добавила, что не без труда смогла признаться себе, что именно Дмитрий всегда был и будет мужчиной её мечты, поэтому только с этим человеком она хочет воспитывать будущего ребёнка.
К слову, зрители хоть и проголосовали за возвращение Дмитрия на проект, но в беременность Ольги до сих пор не торопятся верить. Многие фолловеры не сомневаются, что вся эта история является делом рук организаторов, прекрасно понимающих, какие события на проекте повысят его рейтинги.