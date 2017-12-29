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Ксения Собчак Новый Год проведет в кругу своей семьи
Ксения Собчак, являющаяся известной телеведущей, поделилась с представителями СМИ своими планами на Новый Год. Теледива проведёт новогоднюю ночь в кругу близких и родных.

Ксения Собчак Новый Год проведет в кругу своей семьи

Вот уже не один год данный праздник проходит у Ксении Собчак без телевизора. В ее семье принято интересоваться планами и событиями друг друга, при этом любят повспоминать приятные моменты с прошлого.

К праздничному столу Ксения Собчак со своим супругом Максимом Виторганом вместе готовят салат оливье, а мама приносит утку и кролика с картошкой. В данное время Ксения занимается своей предвыборной кампанией, а также запланирован тур по территории России.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:00
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