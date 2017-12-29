Ксения Собчак Новый Год проведет в кругу своей семьи

Вот уже не один год данный праздник проходит у Ксении Собчак без телевизора. В ее семье принято интересоваться планами и событиями друг друга, при этом любят повспоминать приятные моменты с прошлого.К праздничному столу Ксения Собчак со своим супругом Максимом Виторганом вместе готовят салат оливье, а мама приносит утку и кролика с картошкой. В данное время Ксения занимается своей предвыборной кампанией, а также запланирован тур по территории России.