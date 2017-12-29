«АвтоВАЗ» выпустит новые версии модификации Lada Vesta R и Vesta S-Line

Модификации, в названии которых имеются приставки "R" или "S-Line" обычно характеризуются как спортивные. Однако «АвтоВАЗ» официальной информации о новинках не публиковал.По мнению экспертов, Vesta S-Line получит стильный аэронинамический обвес, колёсные диски из лёгкого сплава, в интерьере появятся детали спортивного характера. Однако с технической точки зрения автомобиль отличаться от стандартной комплектации не будет.Модификация Lada Vesta R, по предположению экспертов, может получить значительные доработки, включая усиленные тормоз, перенастроенную подвеску и более производительные силовые агрегаты.