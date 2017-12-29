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Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова "балластом", который сбросила
Ольга Бузова приняла участие в съёмках небольшого ролика, в котором призывает всех встретить Новый год вместе с телеканалом ТНТ, на котором работает уже на протяжении 13 лет.

Видеоролик длится всего 20 секунд, но за это время 31-летняя знаменитость рассказала о главных достижениях уходящего года. Так, она поведала о своей карьере певицы, которая развивается стремительными темпами. Упомянула также и бывшего супруга Дмитрия Тарасова, которого назвала "балластом".

Ольга Бузова назвала Дмитрия Тарасова "балластом", который сбросила

"Спасибо, что любите меня, слушаете и читаете. А как у тебя дела, Малыш?", - обратилась к кому-то Ольга, и фанаты уверены, что именно к Тарасову.

Хейтеры футболиста смеются, говоря о том, что он уже боится смотреть канал ТНТ, потому что там постоянно Бузова вспоминает и троллит. Другие уговаривают Ольгу уже забыть навсегда о том человеке, который к ней никогда не вернётся и начать жить по-другому. Многие уверены, что полузащитник "Локомотива" уже сто раз успел пожалеть, что так некрасиво обошёлся со звездой реалити-шоу "Дом-2", променяв на более молодую девушку.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:57
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