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Сергей Собянин принял участие в итоговом заседании Департамента образования
Участником селекторного совещания московского Департамента образования стал столичный градоначальник Сергей Собянин. Выступая перед аудиторией, он обстоятельно коснулся успехов школьников Москвы в уходящем году. В частности, он заострил внимание на том, что согласно Международным исследованиям читательской грамотности начальных классов PIRLS, столичная система образования является одной из лучших среди мировых систем. Помимо этого, столичные школьники продемонстрировали отличные результаты в рамках общероссийской и мировой олимпиад, а также на олимпиаде среди мегаполисов мира.
Сергей Собянин принял участие в итоговом заседании Департамента образования

В ходе совещания слово взял Исаак Калина, возглавляющий столичный Департамент образования. Он подчеркнул, что его ведомство, а также власти столицы намерены продолжать активную работу по решению проблем образования, оказывать поддержку преподавательскому составу, развивать материальную базу школ, взаимодействие с высшими учебными заведениями и пр.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:42
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