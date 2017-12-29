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Ксения Бородина опубликовала в Instagram официальное видео с празднования дня рождения Теоны
В прошлые выходные семья Ксении Бородиной весело отмечала день рождения маленькой Теоны, а сейчас в Instagram телезвезды появилось официальное видео с празднования, над которым поработали профессионалы.

Чтобы организовать для девочки что-то похожее на сказку были привлечены аниматоры, кондитеры, дизайнеры, фотографы и видеооператоры. В итоге всё получилось, а подписчикам Ксения презентовала красочное видео.

Ксения Бородина опубликовала в Instagram официальное видео с празднования дня рождения Теоны

"Ура!!! Наконец, готово видео с праздника Теи!!! Мне так не терпелось показать вам эту сказку", - написала счастливая Бородина в своём микроблоге.

Надо сказать, что в комментариях просматриваются не только добродушные отзывы. Ксении напомнили, что сейчас большинство россиян переживают сложные времена, а наблюдать за тем, что кто-то кичиться своим огромным достатком и счастливой жизнью, не очень приятно. Во многом, как считают фолловеры, в этом и есть причина недовольства некоторой части интернет-пользователей.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:41
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