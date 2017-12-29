Электрокар на базе Corvette получил мотор на 800 л.с

Новую версию наделят мотором на 800 л.с. Genovation раньше демонстрировала прототипы электрокаров на основе Chevrolet Corvette, генерируемые 660 и 700 л.с. Машина с таким двигателем сможет за 3 сек разгоняться до 96 км/ч. Порог скорости авто составляет 354 км/ч. Согласно ожиданиям, электрокар на основе Chevrolet Corvette будет иметь запас хода на 240 км. Суперкар на рынок отправят тиражом в 75 ед. Новая модель расценивается в $750 000.Благодаря динамичности и мощности, авто переплюнет свой оригинал. Chevrolet Corvette ZR1, дебютировавший в ноябре, оснащается 6,2-литровой "восьмеркой" с турбиной Eaton на 750 л.с, работающей вместе с семискоростной МКПП либо восьмидиапазонной АКПП. Версия до 100 км/ч разгоняется за 3 сек. Порог скорости составляет 340 км/ч.