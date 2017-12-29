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Елена Летучая подарила поклонникам новые полуобнажённые фото
Елена Летучая шокировала поклонников новогодним сюрпризом. Известная ведущая снялась полуобнаженной для календаря следующего 2018 года. Очередная фотосессия леди-шоу лишила покоя всех фанатов.

Елена Летучая подарила поклонникам новые полуобнажённые фото

Девушка накануне Нового года участвовала в сьемках в эротической подборке фото. Эти публикации будут применены для производства новогоднего календаря 2018 года. На данных снимках Летучая запечатлена в полупрозрачном одеянии, при этом ее прекрасные формы видны невооруженным глазом.

Хотя шоу-леди и позировала оголенной перед камерами, монтажеры соорудили определенные изображения на новогоднюю тематику, которые наложили сверху на открытые интимные места Елены, чтобы фото выглядело более культурней. Летучая параллельно обнародовала новые публикации в своем микроблоге, которые планирует использовать как рекламу в продаже канцелярских предметов в ее личном магазине.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 10:30
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