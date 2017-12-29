Елена Летучая подарила поклонникам новые полуобнажённые фото

Девушка накануне Нового года участвовала в сьемках в эротической подборке фото. Эти публикации будут применены для производства новогоднего календаря 2018 года. На данных снимках Летучая запечатлена в полупрозрачном одеянии, при этом ее прекрасные формы видны невооруженным глазом.Хотя шоу-леди и позировала оголенной перед камерами, монтажеры соорудили определенные изображения на новогоднюю тематику, которые наложили сверху на открытые интимные места Елены, чтобы фото выглядело более культурней. Летучая параллельно обнародовала новые публикации в своем микроблоге, которые планирует использовать как рекламу в продаже канцелярских предметов в ее личном магазине.