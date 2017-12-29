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Хейтеры уверены, что в салоны красоты Ксении Бородиной мало кто ходит
Ксения Бородина пытается активно рекламировать свои салоны красоты и зазывать туда клиентов, но хейтеры уверены, что в этом бизнесе у звезды "Дома-2" дела идут плохо.

До Нового года осталось несколько дней, и в эту пору обычно все салоны красоты забиты под завязку, но, как призналась сама Бородина, запись в её салоны до сих пор продолжается. Отсюда интернет-пользователи сделали вывод, что посещаемость заведений не радует, возможно, из-за слишком высоких цен.

Хейтеры уверены, что в салоны красоты Ксении Бородиной мало кто ходит

Бородина в Instagram опубликовала видеоролик, в котором показала маникюр, что ей сделали специалисты её салона красоты. Подписчики обсудили, кроме того, и причёску телезвзды. Некоторые отметили макияж Ксении, с которым можно сниматься, как им показалось, в фильмах ужасов.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:27
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