Хейтеры уверены, что в салоны красоты Ксении Бородиной мало кто ходит

До Нового года осталось несколько дней, и в эту пору обычно все салоны красоты забиты под завязку, но, как призналась сама Бородина, запись в её салоны до сих пор продолжается. Отсюда интернет-пользователи сделали вывод, что посещаемость заведений не радует, возможно, из-за слишком высоких цен.Бородина в Instagram опубликовала видеоролик, в котором показала маникюр, что ей сделали специалисты её салона красоты. Подписчики обсудили, кроме того, и причёску телезвзды. Некоторые отметили макияж Ксении, с которым можно сниматься, как им показалось, в фильмах ужасов.