Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах
Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения поступит в продажу в 2019-2020 году. О появлении нового хэтчбека от Volvo сообщил Хенрик Грин – вице-президент отдела исследований и разработок.
Ранее сообщалось, что компания Volvo намерена полностью отказаться от ДВС, но хэтчбек Volvo V40 новой генерации производители планируют оснастить традиционными бензиновыми агрегатами Т3, Т4 и Т5, а также дизельными двигателями D3 и D4. К тому же новый хэтчбек получит электрические версии с различным запасом хода.
Подробности о технических характеристиках нового хэтчбека не разглашаются. При этом стало известно, что базовая модификация с электрической установкой сможет на одном заряде преодолевать до 400 км, а максимальная версия электрокара будет иметь больше запаса хода.
Новый хэтчбек Volvo V40 получит такой же экстерьер как у концептуальной модели Volvo 40.2, представленной в прошлом году. Новинку планируют создавать на стандартной платформе СМА, которую использовали для кроссовера ХС40.
Ранее сообщалось, что компания Volvo намерена полностью отказаться от ДВС, но хэтчбек Volvo V40 новой генерации производители планируют оснастить традиционными бензиновыми агрегатами Т3, Т4 и Т5, а также дизельными двигателями D3 и D4. К тому же новый хэтчбек получит электрические версии с различным запасом хода.
Подробности о технических характеристиках нового хэтчбека не разглашаются. При этом стало известно, что базовая модификация с электрической установкой сможет на одном заряде преодолевать до 400 км, а максимальная версия электрокара будет иметь больше запаса хода.
Новый хэтчбек Volvo V40 получит такой же экстерьер как у концептуальной модели Volvo 40.2, представленной в прошлом году. Новинку планируют создавать на стандартной платформе СМА, которую использовали для кроссовера ХС40.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00