Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах

Ранее сообщалось, что компания Volvo намерена полностью отказаться от ДВС, но хэтчбек Volvo V40 новой генерации производители планируют оснастить традиционными бензиновыми агрегатами Т3, Т4 и Т5, а также дизельными двигателями D3 и D4. К тому же новый хэтчбек получит электрические версии с различным запасом хода.Подробности о технических характеристиках нового хэтчбека не разглашаются. При этом стало известно, что базовая модификация с электрической установкой сможет на одном заряде преодолевать до 400 км, а максимальная версия электрокара будет иметь больше запаса хода.Новый хэтчбек Volvo V40 получит такой же экстерьер как у концептуальной модели Volvo 40.2, представленной в прошлом году. Новинку планируют создавать на стандартной платформе СМА, которую использовали для кроссовера ХС40.