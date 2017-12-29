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Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах
Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения поступит в продажу в 2019-2020 году. О появлении нового хэтчбека от Volvo сообщил Хенрик Грин – вице-президент отдела исследований и разработок.

Хэтчбек Volvo V40 третьего поколения представят в 2019-2020 годах


Ранее сообщалось, что компания Volvo намерена полностью отказаться от ДВС, но хэтчбек Volvo V40 новой генерации производители планируют оснастить традиционными бензиновыми агрегатами Т3, Т4 и Т5, а также дизельными двигателями D3 и D4. К тому же новый хэтчбек получит электрические версии с различным запасом хода.

Подробности о технических характеристиках нового хэтчбека не разглашаются. При этом стало известно, что базовая модификация с электрической установкой сможет на одном заряде преодолевать до 400 км, а максимальная версия электрокара будет иметь больше запаса хода.

Новый хэтчбек Volvo V40 получит такой же экстерьер как у концептуальной модели Volvo 40.2, представленной в прошлом году. Новинку планируют создавать на стандартной платформе СМА, которую использовали для кроссовера ХС40.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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