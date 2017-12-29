26 тысяч авто Volkswagen и Skoda отзывают в РФ

В РФ в ближайшее время начнётся отзывная масштабная кампания затрагивающая 16 065 седанов Volkswagen Polo и 9 973 авто Skoda Rapid. В данном случае отзовут авто, проданные в 2017 году. Указанные машины в комплектации имеют буксировочную проушину. Её сварка не может гарантировать достаточный уровень прочности. Элемент при нагрузке может сломаться, что чревато аварийной ситуацией.Владельцев таких авто письменно либо по телефону уведомят про необходимость посещения дилерского центра. С VIN-кодами таких проблемных машин самостоятельно можно ознакомиться на портале Росстандарта. Работы для владельцев машин будут проводиться бесплатно.