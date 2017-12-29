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Кроссовер Mazda CX-9 будут выпускать во Владивостоке
В Росстандарте обнародовали информацию о том, что кроссовер Mazda CX-9 получил в России ОТТС. За проект возьмётся совместное предприятие Mazda-Sollers, которое намерено организовать сборку автомобиля Mazda CX-9 во Владивостоке.

Кроссовер Mazda CX-9 будут выпускать во Владивостоке


На российском рынке кроссовер Mazda CX-9 появился в октябре уходящего года с агрегатом мощностью 231 лошадиную силу, взаимодействующим с 6-диапазонным автоматом. В России реализуются кроссоверы японской сборки.

В России ОТТС для японского внедорожника вступит в силу с 19 февраля наступающего года. В разделе «Сборочные заводы» на сайте Росстандарта в качестве производственного объекта указано предприятие в Приморском крае.

В линейке японского автоконцерна кроссовер Mazda CX-9 станет третьим автомобилем, который будут собирать в России. В настоящее время во Владивостоке налажена крупноузловая сборка автомобилей Mazda CX-5 и Mazda 6.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:10
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