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В Японии врачи могут диагностировать рак с помощью анализа мочи
Специалисты Японии в сфере медицины заявляют, что теперь могут распознавать раковые клетки по анализу мочи с помощью прибора.
В Японии врачи могут диагностировать рак с помощью анализа мочи


Ученые Нагойского института Японии сделали шаг вперед на пути своевременного диагностированиия раковых заболеваний. Они разработали прибор, который результативно различает в растворе биоматериала внеклеточные везикулы или экзосомы – пузырьки с эпизодами ДНК и РНК. Раковые клетки производят везикулы с токсическим белком. Новый прибор позволяет выявить онкологию мочевого пузыря по набору маркера в везикулах в моче.

Чтобы отфильтровать эти везикулы, эксперты воспользовались проволокой из оксида цинка с диаметром сечения всего в несколько нанометров. Из такой проволоки создали своего рода «сито». Фрагмент этого «сита» показал, что оно задерживает до 99% экзосом, а все остальные «ненужные» фрагменты пропускает. Чтобы провести подобный анализ, достаточно одного миллилитра мочи, а присутствие медицинского специалиста - необязательно.
Наука
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:10
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