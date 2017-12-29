Южная Корея и Япония взвешивают возможность приобретения американских истребителей F-35B

«Я понимаю, что в настоящее время высшее военное ведомство обсуждает вопрос о том, могут ли они ввести небольшое количество бойцов F-35B и управлять ими на борту нового судна, которое уже было развернуто, а другое - для строительства», - сказал южнокорейский военный источник Yonhap 25 декабря.Небольшие возможности взлета и вертикального подъема F-35B делают его более подходящим для морских судов с ограниченной недвижимостью. Самолеты пятого поколения были предназначены для десантных кораблей морских пехотинцев морской пехоты США, которые имеют меньше возможностей для взлета и посадки, чем авианосцы ВМС США, так как им не хватает мощных катапульт, которые запускают самолеты на скоростях взлета.Сеул выделил приблизительно 6,7 млрд. долл. США на 40 самолетов F-35A в 2014 году и, по сообщениям, рассматривает возможность покупки еще 20 в варианте А, традиционной конфигурации взлетно-посадочной полосы самолета. Приобретение F-35B зависит от пересмотра того, могут ли крупнейшие суда южнокорейского флота, его десантные суда класса Dokdo, пройти реконструкцию палубы, чтобы адаптироваться к реактивным истребителям. Южнокорейские и японские десантные суда первоначально были предназначены для вертолетных операций.Японское правительство также приступило к рассмотрению F-35B для своих «вертолетных эсминцев» Идюмо-класса, сообщает издание Japan Times.Статья 9 послевоенной Конституции Японии запрещает Токио поддерживать наступательную военную силу. Сет Кропси, старший научный сотрудник Института Хадсона, сказал CNBC в четверг, что «F-35 можно считать сдерживающим фактором, а также вести борьбу с потенциальным противником».