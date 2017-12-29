В 2018 году запустят первый этап работы крупнейшей обсерватории TAIGA

Буднев отметил, что в следующем году обсерватория должна выйти на запланированную мощность работу, поскольку для этого уже было закуплено все необходимое оборудование. Так специалисты надеются первыми в мире обнаружить источники гамма-излучений, а также подробно изучить механизм, по которому частицы ускоряются.Известно, что в проекте TAIGA будет участвовать не только Россия. Инициативу проявили представители таких стран как Италия, Румыния, Германия, а также Чехия и Польша. Также стоит отметить представителей российского Объединенного института ядерных исследований.